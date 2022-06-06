Ярославль, , 08:34 — REGNUM Градостроительный совет при мэрии Ярославля порекомендовал хозяевам кафе в центре города изменить оформление фасада. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Скандальная инсталляция vk.com/Подслушано в Ярославле

В окнах кафе на улице Собинова в историческом центре Ярославля появилась инсталляция женских ног. Оформление фасада привлекло внимание ярославцев и вызвало бурное обсуждение в социальных сетях и СМИ. В итоге вопрос обсудили на градостроительном совете Ярославля.

«В целом совет отметил смелый творческий подход к оформлению фасадов этого заведения за предыдущие годы, а также бережное содержание объекта культурного наследия. Однако в сегодняшнем арт-объекте участники градсовета усмотрели широко распространенный на западе символ домов терпимости, и в целом отмечено довольно грубое карикатурное исполнение. Голоса участников совета разделились — большинство проголосовало против подобных решений», — рассказали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Владельцу кафе будет направлено уведомление с предложением убрать инсталляцию.