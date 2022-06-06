Москва, 6 июня, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Если некоторые генералы бундесвера жаждут реванша за 1945 год, то пусть отправляются воевать наёмниками, но не говорят от лица Германии. Об этом 6 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

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«Генералу Клаусу Виттману надо бы снова в школу походить, освежить уроки истории. Хотя я понимаю, что как военный он впустил войну в свою душу и уже воспринимает ее своей, и тут его вряд ли можно упрекать», — заявил эксперт.

Напомним, что бригадный генерал бундесвера Клаус Виттман в интервью немецкому изданию обвинил руководство Германии в нарушении данных Украине обещаний, медлительности и нежелании помогать Украине, из-за чего ВСУ терпят поражение от российской армии.

Но ему, похоже, невдомек, что это не его война, отметил Борисов.

«Свою войну Германия проиграла еще в 1945-м», — напомнил политолог.

По мнению эксперта, если генерал Виттман так жаждет реванша, то «встал бы да пошел наёмником, как те два английских солдата удачи, которые сейчас находятся в нашем плену».

Борисов считает, что генералу не стоит говорить от лица всей Германии.

«Большинству немецкого народа война не нужна. Современные войны лучше решать за столом переговоров, а то и до ядерного апокалипсиса недалеко. Поэтому можно ответить немецкому генералу словами из культового фильма «Кавказская пленница»: не надо путать свою шерсть с государственной. Лучше пусть политики решают, что хорошо для его страны, а что нет», — заключил политолог.