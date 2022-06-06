Берлин, 6 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Власти ФРГ не поставляют киевскому режиму свои танки из-за опасений «появления» немецких боевых машин в России. Об этом 6 июня сообщает германский журнал Spiegel со ссылкой на источники в правительстве страны.

Танки Тигр

По словам последних, немецкие власти уверены в том, что Киев может воспользоваться танками производства ФРГ для того, чтобы попытаться вторгнуться на территорию России, что будет напоминанием о действиях фашисткой Германии во время Великой Отечественной войны.

«Это будет означать, что немецкие танки снова окажутся на территории России», — отмечается в материале издания.

При этом источники заявили журналу, что правительство Германии не доверяет в этом вопросе киевскому режиму.

«Это опасение демонстрирует определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому. И это также стало причиной, почему немецкая оборонная промышленность не получила разрешения на поставку боевых танков», — сказали они.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне украинский посол в Берлине Андрей Мельник написал, что отказ немецких властей от поставок киевскому режиму танков Leopard-1 и БМП Marder является «позором», который «войдет в историю».