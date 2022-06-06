Москва, , 08:30 — REGNUM В Москве с 9 по 13 июня под девизом «Двадцать веков побед России» состоится фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи», сообщается на портале мэра столицы.

Фестиваль «Времена и эпохи» Moscowseasons.com

В нем примут участие более 1 тысячи реконструкторов со всей России. На 61 площадке будут представлены самые яркие победы и достижения, которыми гордится Россия. Увлекательные программы пройдут на 19 традиционных фестивальных площадках и в 18 парках Москвы.

Гости фестиваля познакомятся с эпохой князя Александра Невского. Увидят героическое освобождение Москвы от польской интервенции в начале XVII века. Окунутся в атмосферу времён Петра I и т.д.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 7–8 июня пройдет ежегодный межрегиональный фестиваль национальных культур «Многоцветие России».

Читайте также: Фестиваль «Многоцветие России» стартует в Москве 7 июня