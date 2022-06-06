Москва, , 08:28 — REGNUM Нынешний коллективный отказ Болгарии, Черногории и Северной Македонии пропустить самолёт главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию не является решением этих трёх стран, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Константин Косачёв Council.gov.ru

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«Все три страны, вступив в НАТО, утратили свой суверенитет всерьёз и надолго, а Евросоюз для них, что для членов, что для аспирантов — всего лишь прикрытие этого позорного обстоятельства. Речь о НАТОвском демарше, и без США его бы быть не могло», — констатировал Косачёв в телеграмм-канале.

Прямым вмешательством в двусторонние дела двух суверенных европейских стран, не входящих в альянс — России и Сербии — НАТО пытается захватить и подчинить себе остающуюся часть Европы, объяснил сенатор.

«Далее — глобализация альянса на остальной мир, где Китай — стратегическая цель номер два вслед за Россией, — убежден парламентарий.

По его мнению, отсутствие собственного суверенитета у объединённой Европы — главная проблема сохраняющегося разделения той общей для всех нас Европы, которая могла бы стать единой и неделимой.

«К похоронной команде в лице Великобритании, Польши, трёх стран Балтии и Чехии теперь присоединились Болгария, Черногория и Северная Македония. Могильщики настоящей европейской мечты», — указал Косачёв.

В целом, уверен сенатор, нынешний демарш не про самолёт.

«Он направлен против России как государства и против Сербии как государства. Реакция, надеюсь, будет совместной и предельно жесткой, в формате не только дипломатических протестов, но и конкретных, практических ответных действий. Дабы неповадно было», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, официальный визит главы МИД России Лаврова в Сербию, запланированный на 6 и 7 июня, отменяется из-за решения Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть небо для российского правительственного самолета с Лавровым на борту.