Чердынь, Пермский край, , 08:27 — REGNUM В городе Чердыни Пермского края женщину за долги по алиментам отправили под административный арест. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

Суд

Женщина находилась в исполнительном розыске. Она задолжала своему ребёнку порядка 600 тысяч рублей. Вместо своевременных выплат алиментных платежей пермячка вела аморальный образ жизни, употребляла алкоголь.

В ходе оперативной работы было установлено временное местонахождение уклонистки. Однако женщина открывать дверь в квартиру отказалась. Тогда пристав пошёл на хитрость. Он позвонил сожителю должницы, представился знакомым и позвал их на встречу, пообещав угостить спиртным. От такого предложения пара не смогла отказаться. На месте встречи их ждали приставы.

В отношении алиментщицы составили административный протокол за невыплату денежных средств на содержание ребёнка. Должницу отправили под арест на десять суток. Судья учёл, что пермячка склонна пропадать из поля зрения правоохранителей и уже находилась в розыске.

Установлено место работы женщины, куда будет направлено соответствующее постановление для удержания необходимой суммы алиментов из заработной платы должника.