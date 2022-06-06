п. Славяносербск, , 08:26 — REGNUM Алтайский край примет участие в восстановлении инфраструктуры Славяносербского района ЛНР, поврежденной в результате боевых действий. Об этом сообщает Луганский информационный центр со ссылкой на районную администрацию.

на территорию ЛНР алтайская делегация прибыла 4 июня, её возглавил заместитель председателя алтайского правительства Денис Губин lug-info.com

Известно, что на территорию ЛНР алтайская делегация прибыла 4 июня, её возглавил заместитель председателя алтайского правительства Денис Губин. Гости намерены детально ознакомиться с проблемными вопросами района для оказания помощи в дальнейшем восстановлении социальных объектов, коммунальной инфраструктуры и благоустройстве территорий.

В администрации рассказали, что в ходе встречи представителей властей Славяносербщины и Алтайского края «были намечены совместные планы по восстановлению инфраструктуры, разрушенного жилья, дорог».

«За восемь лет военных действий в Славяносербском районе зафиксировано большое количество повреждений жилых домостроений, объектов социальной сферы, инфраструктуры. Благодаря поддержке Российской Федерации, договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой, теперь у нас будет возможность восстановить разрушения», — пояснил глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщал, что ЛНР при поддержке России восстановит поврежденную инфраструктуру. Как сообщало ИА REGNUM, Луганск получил от Москвы в качестве гумпомощи стройматериалы для ремонта жилья. Калужская область примет участие в восстановлении пострадавшего от агрессии киевских силовиков Первомайска. Делегация Башкории доставила в Красный Луч 165 тонн гумпомощи, в городе начали работать башкирские медики и дорожники. Кроме того, Тюменская область взяла шефство над Краснодоном и Краснодонским районом, Брянская область — над Брянкой, Новосибирская область — над Беловодским районом. Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Участники переговоров по урегулированию конфликта с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Киевские силовики постоянно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и танков, которые в соответствии с договоренностями должны были быть отведены от линии соприкосновения.

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