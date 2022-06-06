Уфа, , 08:29 — REGNUM Закон о медали «Родительская доблесть» подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

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Сообщается, что депутаты госсобрания Башкирии внесли изменения в закон «О государственных наградах и почетных званиях Республики Башкортостан».

«Расширена категория лиц, представляемых к награждению медалью «Родительская доблесть. В нее включены родители, воспитывающие либо уже воспитавшие семерых и более детей, а также опекуны, попечители, в том числе приемные родители и патронатные воспитатели, принявшие на воспитание в семью семерых и более несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что с учетом всех изменений в Башкирии будет четыре категории граждан, которые могут представить к награде:

1) родители, опекуны, попечители, воспитавшие детей, которые принесли славу Башкирии, проявили героизм либо совершили подвиг по спасению человеческой жизни, по охране правопорядка, законности и безопасности при исполнении служебных обязанностей или имеют особые достижения в спортивной, творческой, научной либо другой общественно значимой деятельности;

2) граждане, которые усыновили троих и более детей-инвалидов;

3) попечители, опекуны (включая приемных родителей, патронатных воспитателей), принявшие на воспитание в семью семерых и более детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей;

4) родители, которые воспитывают (либо воспитавшие) семерых и более несовершеннолетних.

Отмечается, что награждаемые медалью «Родительская доблесть» получают премию в размере сто тысяч рублей.

Закон был подписан главой Башкирии Радием Хабировым и опубликован. Он вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что медаль «Родительская доблесть» была учреждена в Башкирии в 2014 году. Каждый год в регионе этой награды удостаиваются десять семей.