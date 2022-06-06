Москва, 6 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Министерство обороны России 6 июня показало кадры боевых вылетов российских самолётов Су-34.

poter.simon Самолет Су-34

Бомбардировщики-истребители в ходе специальной военной операции России на Украине уничтожают командные пункты и военные объекты украинской армии. На кадрах, опубликованных Минобороны, Су-34 наносят удар высокоточными ракетами Х-29 класса «воздух — поверхность».

В ролике продемонстрирован вылет с оперативного аэродрома, нанесение ракетного удара и возвращение самолёта.