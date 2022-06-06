Горно-Алтайск, 6 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Авиакомпания «Ямал» с 19 июня запускает прямые рейсы из Салехарда и Нового Уренгоя в Горно-Алтайск. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Республики Алтай.

Aeroprints.com Самолёт авиакомпании «Ямал»

Как отмечается, прямые рейсы между Горным Алтаем и Ямало-Ненецким автономным округом будут выполняться впервые в истории регионов. Маршруты будут субсидироваться из бюджета автономного округа.

«Из Нового Уренгоя вылеты запланированы еженедельно по воскресеньям до 23 октября 2022 года. Из Салехарда первый рейс состоится 21 июня, он запланирован к полету по вторникам. Расписание полетов по этому направлению сформировано до 25 октября 2022 года», — добавили в правительстве.