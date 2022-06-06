Уфа, 6 июня, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Мужчине ужесточили наказание за причинение тяжких телесных повреждений местному жителю в Уфе. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Scoopify.org За решеткой

В суде было установлено, что летом 2019 года во время конфликта обвиняемый нанес мужчине травмы, в результате 37-летний пострадавший был признан инвалидом второй группы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Свою вину подсудимый не признал.

В результате суд назначил подсудимому наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и взыскал с него моральный вред в сумме 800 тысяч рублей.

Сообщается, что государственный обвинитель не согласился с наказанием и обжаловал приговор. В результате Верховный суд Башкирии ужесточил наказание, приговорив мужчину к лишению свободы сроком пять лет в исправительной колонии общего режима, также был увеличен и размер подлежащей выплате компенсации морального вреда до одного млн рублей.