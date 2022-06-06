Спасск-Дальний, Приморский край, 6 июня, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Спасске-Дальнем возбуждено уголовное дело по факту осквернения Аллеи летчиков, погибших в мирное время — неизвестные облили надгробья краской и сделали оскорбительные надписи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУМ СК РФ пр Приморью.

Цитата из видео ЭКИПАЖ. Секреты мастерства летчиков Су-30СМ (Минобороны России) В кабине

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Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. устанавливаются виновные и причастные к преступлению.

Уголовное дело возбуждено по сообщениям 6 июня в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Варшаве в ходе возложения венка на кладбище советских воинов совершено нападение на посла России в Польше Сергея Андреева и сопровождавших его российских дипломатов.

«Поклонники неонацизма в очередной раз обнажили своё лицо — и оно кровавое», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.