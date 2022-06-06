Джакарта, , 08:20 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо принял премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в президентском дворце в Богоре, сообщает Antara.

Джоко Видодо Presidenri.go.id

Прибытие премьер-министра Австралии в президентский дворец сопровождалось оркестром и приветственным шествием. После государственного гимна в сопровождении 19 пушечных выстрелов, лидеры двух стран представили своих делегатов.

Джоко Видодо пригласит премьер-министра Австралии вместе посадить деревья на заднем дворе президентского дворца в Богоре. Затем состоится двусторонняя встреча.

Как сообщало ИА REGNUM, визит премьер-министра Энтони Альбанезе в Индонезию стал первым с момента инаугурации 23 мая 2022 года.

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