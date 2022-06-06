Чебоксары, , 08:19 — REGNUM В Чувашии вытрезвители планируется создать в пяти городах, возложив соответствующие полномочия на органы местного самоуправления. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение в Госсовет Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Изменения планируется внести в закон «Об охране здоровья граждан в Чувашской Республике». Они предусматривают определение регионального минздрава в качестве уполномоченного органа по организации мероприятий об оказании помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Также законопроектом закрепляется возможность передачи полномочий органам местного самоуправления и функционирования специализированных организаций в городских округах.

Как следует из финансово-экономического обоснования, планируется создать пять вытрезвителей: в городах Чебоксары, Новочебоксарск, Канаш, Шумерля и Алатырь.

«На реализацию проекта закона для организации пяти специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения […] потребуется первоначально всего 40 451,5 тыс. рублей и далее по 37 181,5 тыс. рублей ежегодно», — отмечается в документе.

В минздраве Чувашии сообщают, что в 2021 году по сравнению с 2020 годом на 33% снизилось количество лиц, доставляемых в медицинские организации для вытрезвления. Всего в прошлом году доставлены в медицинские организации доставлен 3401 человек в состоянии опьянения, в том числе 2584 — в Чебоксарах и Новочебоксарске, 202 — в Канаше, 332 – в Шумерле.

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