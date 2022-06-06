Париж, , 08:19 — REGNUM Прислушаться к словам Папы Римского Франциска I о причинах начала конфликта на Украине призвал депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани. Соответствующее заявление политика было опубликовано в журнале les Valeurs Actuelles.

Папа Римский Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указал Мариани, практически никто не обратил внимания на слова понтифика о том, что «лай НАТО у дверей России» стал настоящей причиной начала российской спецоперации на Украине. По словам Мариани, в высказывании папы Римского заложен здравый реализм: Россия не начала бы без причины свою операцию.

Евродепутат пояснил, что по мнению российских граждан, накачивание американским оружием соседней страны несёт угрозу их безопасности.

«Другая позиция Европы позволила бы избежать разлада с Россией и безусловно предотвратила бы этот кризис», — пояснил Мариани.

Курс расширения НАТО на восток парламентарий назвал «плохо продуманным» и слишком поспешным, а президента Украины Владимира Зеленского назвал «иллюзионистом», который смог настроить европейские столицы таким образом, что они в угоду ему уже готовы на экономическое и геополитическое самоубийство.

По словам Мариани, Франция заинтересована лишь в быстром возвращении к миру и нормализации отношений с Россией, но не в победе любой из сторон конфликта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам евродепутата Мариани, поставки на Украину вооружений не являются ни гуманитарной операцией, ни даже стратегическим решением.

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