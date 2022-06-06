Курск, , 08:19 — REGNUM В результате утреннего обстрела посёлка Тёткино в Курской области обошлось без жертв и пострадавших. Об этом 6 июня в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Обстрел Mil.gov.ua

Сообщая по подробностях миномётного обстрела населённого пункта, глава Курской области уточнил, что основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения.

«Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стекла», — написал Старовойт.

Кроме того, по его словам, сгорел автомобиль. Также есть повреждения на территории сахарного завода.

«Раненых и погибших нет», — заявил губернатор.

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Как сообщало ИА REGNUM, приграничный посёлок Теткино в Глушковском районе Курской области был обстрелян утром 6 июня. До этого населённый пункт подвергся обстрелу со украинской стороны 18 и 23 мая.

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