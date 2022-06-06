Москва, 6 июня, 2022, 08:17 — ИА Регнум. По итогам дня 3 июня нефть марки Brent подорожала на 2,64%, до $121,32 за баррель. В последний день недели восходящее движение продолжилось, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Ilsurikat Добыча нефти

Рост котировок начался после встречи ОПЕК+, на которой было принято решение увеличить квоты на добычу нефти в июле и августе на 648 тыс. баррелей в сутки.

Ранее планировалось, что квота на июль, август и сентябрь будет увеличена на 432 тыс. баррелей в сутки.

Европа в повышении квот видит спасение, так как оно может помочь снизить зависимость от российской нефти. Об этом заявила председатель Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен.

Шестым пакетом санкций предусмотрен запрет на импорт сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. Поэтапный отказ от сырой нефти займет около полугода, а от нефтепродуктов — до восьми месяцев.

Согласно представленным данным по числу активных буровых на неделе от Baker Hughes, число нефтегазовых буровых установок не изменилось и составило 727 шт.

Сегодня, 6 июня, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $120. В большинстве районов Пекина с сегодняшнего дня начинается ослабление антикоронавирусных ограничений.

Такое решение власти приняли на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Покупатели готовы двигаться выше к целевой зоне $124–126.

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