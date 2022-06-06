Сеул, 6 июня, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 5022 случая заражения коронавирусом. Об этом 6 июня сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Южная Корея. Общественный транспорт

Согласно опубликованным данным, 5005 случаев заражения локальные, ещё 17 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до18 168 708.

Известно, что нынешний показатель является самым низким с 18 января текущего года.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на 21 человека — до 24 279 человек. Уровень смертности составил 0,13%.

Число тяжелобольных пациентов увеличилось до 129 человек.