Благовещенск, , 08:29 — REGNUM В Благовещенске на кладбище не успевают отводить дождевую воду. Это стало причиной того, что некоторые могилы провалились, сообщило 6 июня Amur. life.

Кладбище

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Одна из могил сильно ушла под землю, на остальных — провалы. В некоторых местах стоит вода.

«На кладбище, как и на других территориях, из-за большого количества осадков осенью и в конце весны, и не оттаявшего еще грунта, возникла ситуация, препятствующая отводу дождевых вод с участков под захоронения. Работа идет в соответствии с планом, ежедневно рабочие МКП «ГСТК» проводят подчистку оттаявших стоков, нарезают отводные каналы. На поле, о котом идет речь в статье, в настоящий момент дождевые каналы полностью прочищены, вода уходит», — прокомментировали ситуацию в мэрии Благовещенска.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2021 года из-за паводка в селе Прядчино людей хоронили, перевозя гробы на лодках. Это стало поводом для проведения проверки следственного комитета.