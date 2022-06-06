Токио, 6 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Цена на нефть на Токийской товарно-сырьевой бирже поднялась до максимума с июля 2008 года на фоне негативной реакции на решение ОПЕК+ нарастить её добычу в июле и августе, которое не помогло стабилизировать ситуацию на мировом рынке. Об этом 6 июня свидетельствуют данные торговой площадке.

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Стоимость килолитра (6,289 барреля) дубайской сырой нефти превысила 86 тыс. иен ($658 по текущему курсу), что примерно на $18 больше уровня пятницы, 3 июня.

По информации агентства Kyodo, на рынке продолжают доминировать пессимистичные прогнозы касательно дальнейшего роста цен на энергоресурсы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Японии в случае низких температур предстоящей зимой дефицит электроэнергии может оказаться эквивалентен потребностям примерно 1,1 млн домохозяйств.

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