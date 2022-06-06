Екатеринбург, 6 июня, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Свердловская область поможет Макеевке Донецкой народной республики в восстановлении инфраструктуры. Соответствующее соглашение 5 июня в ДНР подписали свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава администрации Макеевки Владислав Ключаров, сообщили журналистам в свердловском департаменте иформполитики.

Департамент информполитики Свердловской области подписание соглашения между свердловским губернатором Евгением Куйвашевым и главой Макеевки Владиславом Ключаровым о помощи городу в ДНР

По словам Куйвашева, первоочередной задачей в помощи Макеевке является восстановление дорожной сети, поскольку на данный момент местные жители ограничены в свободе передвижения по городу. Губернатор также подчеркнул, что он обсудил с главой Макеевки проблемы, с которыми столкнулся город. Восстановительные работы начнутся в ближайшее время.

Свердловская область также поможет Макеевке восстановить водоснабжение и подготовить школы к новому учебному году. Кроме того, Средний Урал окажет поддержку предприятию ДНР. С этой целью запрошена его производственная номенклатура.

В свою очередь глава Макеевки Владислав Ключаров поблагодарил Свердловскую область за поддержку и выразил надежду на то, что в скором времени местные жители ощутят её.