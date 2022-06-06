Берлин, 6 июня, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Германия затягивает поставки на Украину из-за опасений появления своей бронетехники на территории России. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Немецкие танки и бронетранспортеры в донецкой степи

Журналисты ссылаются на источники, близкие к правительству ФРГ. Они рассказали, что украинские власти могут использовать немецкие танки для вторжения на территорию РФ, что будет напоминанием о действиях фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны.

Источники отмечают, что немецкое правительство не доверяет Киеву в этом вопросе.