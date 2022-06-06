Ереван, 6 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Армении за всё время протестов, которые проводит движение «Сопротивление», поместили под арест 24 активиста, еще около 2,5 тыс. человек были задержаны. Об этом вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

parliament.am Вице-спикер НС Армении Ишхан Сагателян

«По официальным данным, к настоящему времени в различные отделения полиции доставлено более 2100 участников движения Сопротивления. Но мы знаем, что не все задержанные были задокументированы полицией. На самом деле количество задержанных составляет около 2500 человек», — заявил Сагателян.

Он назвал обвинения в отношении арестованных и задержанных «необоснованными». Вице-спикер также отметил, что соцсети и СМИ «завалены кадрами», на которые попали «беззакония полиции».

По мнению Сагателяна, Армения так скоро станет «диктатурой». Он призвал сторонников собраться в 19:00 6 июня на новом митинге на площади Франции в Ереване.

Напомним, массовые протесты в Ереване начались в конце апреля и активизировались в мае. Сторонники оппозиции устраивали акции гражданского неповиновения 3 июня противостояние дошло до столкновений протестующих с полицией. Сообщается о 60 пострадавших, в том числе правоохранителей, поступивших в больницы. Около 50 человек выписались в тот же день.