Ульяновск, , 08:13 — REGNUM В Ульяновской области снижается уровень коллективного иммунитета к ковиду, при этом он оказался ниже среднероссийского уровня. Такие данные публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Вакцинация Николай Хижняк © ИА REGNUM

Как следует из последних данных (на 3 июня), прививку от ковида в Ульяновской области сделал 723 901 житель. За последние две недели (с 20 мая по 3 июня) вакцину получили 5687 человек. Количество завершивших вакцинацию достигло 684 119 жителей.

Уровень коллективного иммунитета в Ульяновской области составляет 29,4% при среднероссийском показателе в 31,1%. Таким образом, в регионе уровень общего иммунитета ниже общероссийского уровня на 1,7%.

Отметим, что за последние две недели, с 20 мая по 3 июня, коллективный иммунитет к COVID-19 снизился на 7,6%, за три месяца спад составил 34,3%.

Напомним, что 20 мая показатель общего иммунитета к ковиду в Ульяновской области составил 37%, 13 мая он составлял 40,6%, 22 апреля — 48,6%, 15 апреля оценивался в 51,1%, 8 апреля достигал 53,3%, 1 апреля — 55,5%, 25 марта — 57,4%, 18, 11 и 4 марта составлял соответственно 59,3%, 61,4%, 63,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 203 116 случаев заражения коронавирусом, переболели 197 753 человека, умер 4701 ковид-пациент.

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