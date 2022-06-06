Ульяновск, 6 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. В Ульяновской области снижается уровень коллективного иммунитета к ковиду, при этом он оказался ниже среднероссийского уровня. Такие данные публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцинация

Как следует из последних данных (на 3 июня), прививку от ковида в Ульяновской области сделал 723 901 житель. За последние две недели (с 20 мая по 3 июня) вакцину получили 5687 человек. Количество завершивших вакцинацию достигло 684 119 жителей.

Уровень коллективного иммунитета в Ульяновской области составляет 29,4% при среднероссийском показателе в 31,1%. Таким образом, в регионе уровень общего иммунитета ниже общероссийского уровня на 1,7%.

Отметим, что за последние две недели, с 20 мая по 3 июня, коллективный иммунитет к COVID-19 снизился на 7,6%, за три месяца спад составил 34,3%.

Напомним, что 20 мая показатель общего иммунитета к ковиду в Ульяновской области составил 37%, 13 мая он составлял 40,6%, 22 апреля — 48,6%, 15 апреля оценивался в 51,1%, 8 апреля достигал 53,3%, 1 апреля — 55,5%, 25 марта — 57,4%, 18, 11 и 4 марта составлял соответственно 59,3%, 61,4%, 63,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 203 116 случаев заражения коронавирусом, переболели 197 753 человека, умер 4701 ковид-пациент.