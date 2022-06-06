Тампа, США, 6 июня, 2022, 08:12 — ИА Регнум. «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в третьем матче финала Восточной конференции плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Nhl.com Никита Кучеров

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал две результативные передачи, после которых отличились Стивен Стэмкос и Ондржей Палат.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились форварды Мика Зибанежад и Крис Крайдер. Российский нападающий Артемий Панарин отдал два голевых паса.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отразил 48 бросков из 51 по своим воротам, голкипер «Тампы» Андрей Василевский — 28 из 30.

Таким образом, «Тампа» сократила отставание в серии — 1:2. Следующий матч пройдёт 8 июня.