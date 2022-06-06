Астана, 6 июня, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Делегация наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) признала прошедший в Казахстане референдум по конституционной реформе прозрачным и демократичным. Об этом 6 июня объявил генсек ШОС Чжан Мин на брифинге в Нур-Султане.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность референдума, не зафиксировано. Миссия признаёт прошедший референдум открытым, прозрачным и демократичным», — сказал Чжан Мин.

Генсек ШОС отметил, что были созданы необходимые условия для проведения голосования по поправкам в конституцию республики. Всё это соответствовало национальному законодательству Казахстана и тем международным обязательствам, которые приняла страна.

Напомним, референдум в Казахстане прошёл 5 июня. Явка составила 68,44%. Наименее активно голосовали в Алма-Ате, где на избирательные участки пришли 33,3% граждан, имеющих право голоса. Активнее всего голосовали в Кызыл-Ординской области, где явка составила 79,89%.