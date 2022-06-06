Курск, 6 июня, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Находящийся на границе с Украиной посёлок Тёткино в Курской области снова был обстрелян с украинской стороны. Об этом 6 июня сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ ведут обстрел

«Сегодня рано утром был вновь обстрелян поселок Тёткино в Глушковском районе», — написал он в своем сообщении.

Кроме того, Старовойт указал, что удары со стороны киевских боевиков наносились по мосту и предприятиям, а также добавил, что в данный момент уточняются данные о повреждениях и возможных пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков.