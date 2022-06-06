Москва, 6 июня, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 3 июня открылись снижением. Большую часть времени пара доллар/рубль торговалась на уровне 61,65 руб. К закрытию вечерней сессии торговался в плюсе, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Торги завершились снижением по рублевым парам. Пара доллар/рубль снизилась на 1,14%, до 60,95 руб., евро/рубль — на 1,23%, до 64,74 руб., фунт/рубль — на 0,53%, до 81,42 руб.

Удивило то, что участники очень спокойно отреагировали на шестой пакет европейских антироссийских санкций перед выходными.

К тому же, доллар подорожал на рынке Форекс после публикации отчета по рынку труда в США. Видимо, рубль продолжил получать поддержку от нефтяного рынка, на котором баррель Brent подорожал до $121.

Сегодня, 6 июня, на торгах в Азии нефть сорта Brent стоит $120, Urals — $96,73 за баррель. У экспортеров валютная выручка от продажи энергоресурсов остается на максимальных отметках, которую они будут сбрасывать в течение 120 дней.

На этой неделе существенное влияние на рубль против евро может оказать ситуация с попаданием НРД (Национальный расчетный депозитарий) под европейские санкции.

Он ведет учет прав собственности на российские ценные бумаги, которыми владеют инвесторы, и проводит расчеты по сделкам.

Помимо этого, НРД стал платежным агентом по еврооблигациям России, так как с 24 мая Citibank прекратил выполнять эти функции.

Запад и ЕС своими действиями делают все, чтобы Россия не смогла обслуживать свой долг по облигациям, пытаясь вызвать искусственный дефолт, а также защитить депозитарий Euroclear от исков со стороны российских держателей иностранных бумаг из-за заблокированных выплат, которые копятся на счетах Euroclear.

Также санкции предполагают отключение от международной системы SWIFT еще трех российских банков — Сбербанка, МКБ и Россельхозбанка.

После смягчения валютного контроля регулятором укрепление рубля заметно ослабло, тем не менее он по-прежнему силён из-за профицита торгового баланса.

В ближайшие два дня по паре доллар/рубль ожидается боковое движение в диапазоне 58,00 — 65,50 руб. Волатильность остается высокой, поэтому диапазон коридора в 7 рублей вполне адекватный на пару дней.

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