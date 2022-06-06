Чебоксары, , 08:06 — REGNUM В Чебоксарах депутаты и чиновники считают, что штраф за безбилетный проезд и провоз багажа нужно увеличить десятикратно: с нынешних 100 рублей до 1000 рублей. С соответствующей законодательной инициативой вышли депутаты городского собрания в Госсовет Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Оплата проезда Дарья Драй © ИА REGNUM

Столичные парламентарии предлагают внести изменения в республиканский закон об административных правонарушениях в Чувашии. Чебоксарские депутаты и в мэрии города считают, что нужно увеличить штраф за безбилетный проезд, размер которого с 2007 году не менялся и составляет в настоящее время 100 рублей.

В пояснительной записке исполняющий обязанности заместителя главы администрации Чебоксар по вопросам ЖКХ Дмитрий Денисов ссылается на увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 2300 рублей в 2007 году до 13 890 рублей на 1 марта 2022 года.

«За период с 2007-го по 2022-й год МРОТ увеличился в шесть раз. […] Законодателю предлагается увеличить размер штрафа за безбилетный проезд и провоз багажа до 1 тыс. рублей, при этом штраф по сравнению с 2007 годом увеличится в десять раз», — отмечается в пояснительной записке.

Проектом закона предусмотрена возможность уменьшения размера штрафа до 500 рублей при его уплате не позднее 10 дней со дня вынесения постановления о наложении административного наказания.

Денисов уверен, что увеличение штрафа для «зайцев» будет способствовать профилактике правонарушений, повысит «сознательность пассажиров».