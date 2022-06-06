Оренбург, , 08:05 — REGNUM Руководитель следственного управления Следственного комитета по Оренбургской области Вячеслав Зудерман в 2021 году заработал 4,6 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Деньги © elenstudio

Доходы Зудермана увеличились на 1 млн рублей по сравнению с 2020 годом. Он владеет квартирой на правах совестной собственности. Её площадь составляет 101,8 кв. метра.

Транспортные средства в декларации не указаны. Стоит отметить, в 2020 году Вячеслав Зудерман являлся собственном автомобиля Hyundai Santa Fe.