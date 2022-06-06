Оренбург, 6 июня, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Руководитель следственного управления Следственного комитета по Оренбургской области Вячеслав Зудерман в 2021 году заработал 4,6 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

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Доходы Зудермана увеличились на 1 млн рублей по сравнению с 2020 годом. Он владеет квартирой на правах совестной собственности. Её площадь составляет 101,8 кв. метра.

Транспортные средства в декларации не указаны. Стоит отметить, в 2020 году Вячеслав Зудерман являлся собственном автомобиля Hyundai Santa Fe.