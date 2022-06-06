Джакарта, , 08:05 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе посетит Индонезию для укрепления экономического партнерства, сообщает Antara.

Энтони Альбанезе (сс) Orderinchaos

Индонезия станет первым иностранным государством, которое Энтони Альбанезе посетит после приведения к присяге в качестве 31-го премьер-министра Австралии.

Запланированная на 6 июня 2022 года встреча с президентом Индонезии Джоко Видодо, премьер-министр уделит внимание обсуждению укрепления экономического сотрудничества, включая реализацию соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Индонезией и Австралией, которое.

Фактический товарооборот между двумя странами увеличился до 70% в 2021 году.

Визит Альбанезе в Индонезию также продемонстрировал важность Всеобъемлющего стратегического партнерства между Индонезией и Австралией, сформированного в 2018 году.

Во время своего визита в Индонезию Энтони Альбанезе будет сопровождать ряд новых членов кабинета министров Австралии.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия вошла в расширенный список из 72 стран, граждане которых могут въезжать на территорию Индонезии по упрощенным визовым правилам, оформив визу по прибытии в аэропортах или портах на территории страны.

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