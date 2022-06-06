Донецк, 6 июня, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике под обстрел украинских войск попал посёлок Гольмовский. Об этом 6 июня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артобстрел

В 7:10 зафиксирован удар с позиций украинских войск в населённом пункте Новгородское. По посёлку Гольмовский выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали пять мирных жителей, рассказали в СЦКК 5 июня.