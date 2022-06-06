Улан-Удэ, , 08:04 — REGNUM На территории Бурятии объявлено штормовое предупреждение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике со ссылкой на данные Бурятского гидрометцентра.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

6 июня вечером по юго-западу региона, а 7 июня по южной половине республики ожидаются сильные дожди, в горах прогнозируется мокрый снег, ливни, грозы и град. Ветер усилится до 20, местами до 24 метров в секунду.

В связи с этим спасатели рекомендовали жителям соблюдать меры безопасности.