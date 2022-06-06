Чебоксары, 6 июня, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается посевная кампания. Яровыми засеяно более 200 тыс. гектаров земель. Такие данные публикует министерство сельского хозяйства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Картошка

По оперативной информации, в хозяйствах Чувашии посеяно 206,5 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур (в 2021 году — 206,3 тыс. га), что составляет 97,6% к плану (в 2020 году — 103%). План по севу выполнили шесть районов.

Посадка картофеля проведена на площади 3,4 тыс. га (в 2021 году — 4,5 тыс. га), или 61,7% к плану (в 2020 году — 81%). Четыре района завершили план по посадке второго «хлеба».

Овощи открытого грунта посеяны на 522 га (в 2021 году — 636 га), или 62,2% к плану сева (в 2020 году — 70,7%), техническими культурами занято 27,5 тыс. га (в 2021 году – 18,7 тыс. га). В том числе рапс посеян на площади 10,5 тыс. га, горчица и подсолнечник растут на площади 5,8 тыс. га и 5,1 тыс. га соответственно.

Навешивание хмеля проведено на площади 117 га (в 2021 году — 100 га).

По данным аграрного ведомства, в Чувашии превышен план по посадке сахарной свеклы: она занимает 840 га (в 2021 году — 652 га), что на 20% к плану.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов заявлял, что остаются необрабатываемыми 17 тыс. гектаров земли при потребности аграриев в 60 тыс. гектаров земли. По его словам, местным землепашцам «не хватает катастрофически земли».

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