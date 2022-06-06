Донецк, , 08:01 — REGNUM Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом 6 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Гольмовского со стороны ВСУ был зафиксирован в 07:10 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено шесть снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из Тюменской области более 150 контрактников уехали на Украину и в республики Донбасса для участия в спецоперации.