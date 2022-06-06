Ереван, , 07:58 — REGNUM Политика действующего руководства Армении привела к тому, что страна находится «на грани краха». Об этом заявил депутат парламента республики Артур Хачатрян в ходе дискуссии на тему «За какую Армению мы боремся?», которая прошла в Ереване на площади Франции.

Армения Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«За 31 год после провозглашения независимости мы никогда не оказывались в такой ситуации. Армения утратила свою субъектность», — сказал Хачатрян.

В качестве примера депутат привёл переговоры в Брюсселе премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева в присутствии председателя Евросовета Шаршля Мишеля. Мишель после этого сделал заявление, в котором для Нагорного Карабаха стал использовать те же термины, что использует Баку.

«Это значит, что три политических деятеля встретились и поговорили, потом Шарль Мишель сделал заявление без учета мнения Пашиняна», — заявил Хачатрян.

Напомним, Пашинян ведёт переговоры с Алиевым о нормализации отношений между странами и делимитации армяно-азербайджанской границы. Баку требует, чтобы мирному соглашению предшествовало взаимное признание «территориальной целостности». В оппозиции обвиняют армянского премьер-министра в проведении политики, которая противоречит интересам Армении и Нагорного Карабаха. Более месяца в Ереване проходят митинги.

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