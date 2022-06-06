Оренбург, , 07:56 — REGNUM Прокурор Оренбургской области Руслан Медведев отчитался о своих доходах за 2021 год. Он заработал вдвое больше, чем в предыдущем периоде. Информация опубликована на сайте ведомства.

Деньги Mezenmir

В 2021 году доходы прокурора составили 15,5 млн рублей с учётом продажи недвижимости, в 2020 году — 6,8 млн рублей. Медведев является собственником квартиры площадью 78,3 кв. метра. Кроме того, он имеет ещё две квартиры в пользовании.

Супруга прокурора заработала за год 1,9 млн рублей. Она владеет квартирой и автомобилем «Вольво ХС 60».