Челябинск, 6 июня, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В аэропорту Челябинска задержан вылет нескольких самолётов. Это следует из информации на онлайн-табло.

Взлетная полоса. Аэропорт Челябинска «Баландино»

Лайнер в Санкт-Петербург должен был вылететь в 8:00 по местному времени, а в Нижний Новгород — в 8:10. Также незначительно задержаны самолёты в Сочи и Калининград. Их могут отправить в 9:30.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 июня персонал и пассажиров эвакуировали из аэропорта.