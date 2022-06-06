Херсон, 6 июня, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В Херсонской области сохраняется опасность проникновения диверсионных групп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя военно-гражданской администрации области Владимира Сальдо.

Шилов ИА REGNUM Украина

Говоря о ситуации, он отметил, что «остаётся угроза проникновения» диверсионно-разведывательных групп — в частности, они могут проникнуть на территорию Херсонской области по рекам.

«Тут специалисты должны работать с утроенной бдительностью», — приводятся слова Владимира Сальдо.

Напомним, 4 июня стало известно о том, что украинская диверсионно-разведывательная группа была нейтрализована в Запорожской области.

Отметим, что Херсонская область и часть Запорожской области находятся под контролем российских войск. В регионах работают военно-гражданские администрации, идёт восстановление торговых связей с Крымом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион продолжит интеграцию в Россию, несмотря на позицию ЕС.