Благовещенск, , 08:09 — REGNUM Прокуроры Благовещенского и Мазановского районов Амурской области освобождены от своих должностей. О причинах отставок рассказали 6 июня в пресс-службе прокуратуры региона, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Форма прокурора Vsemetri.com

Читайте также: Уволился первый вице-мэр столицы Приамурья

Возглавлявший надзорное ведомство в Благовещенском районе Александр Малых вышел на пенсию, Владислав Осса в Мазановском — получил новую должность в республике Калмыкия. Теперь прокуратуры этих муниципалитетов будут возглавлять Елена Бажал и Ярослав Марченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая в администрации столицы Приамурья освободилась должность первого заместителя главы города. Своё кресло покинул вице-мэр Благовещенска Игорь Берлинский.