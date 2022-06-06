Токио, , 07:51 — REGNUM До самого высокого уровня с июня 2015 года вырос курс евро по отношению к йене. Об этом 6 июня свидетельствуют данные торгов.

Японская йена Businesstimes.com.sg

По состоянию на 12:00 по времени Токио (06:00 мск)курс вырос до 140 йен за евро, это почти на 30% больше, чем в это же время 3 июня. Такой рост связывают с информацией о том, что Европейский центральный банк может поднять ставку кредита в целях борьбы с инфляцией. Этот шаг сделает более выгодными инвестиции в финансовые инструменты, номинированные в евро, что в свою очередь, побуждает инвесторов избавляться от йены и покупать евро.

Курс йены по отношению к доллару тоже упал до самого низкого уровня за последние 20 лет. падение курса национальной валюты Японии вызвал рост цен на импортные товары, в том числе на энергоносители.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что курсы доллара и евро упали за неделю торгов на Мосбирже.

Читайте ранее в этом сюжете: Курсы доллара и евро упали за неделю торгов на Мосбирже