Уфа, , 08:12 — REGNUM Более четырех тысяч человек пострадали от укусов клещей в Башкирии. Об этом 6 июня сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.

Клещ Macroid.ru

Сообщается, что в медорганизации региона по поводу присасывания клещей обратились 4195 человек, включая 1479 несовершеннолетних. При этом число пострадавших не превышает среднемноголетние значения.

Отмечается, что в 2022 году в республике от клещевого энцефалита были привиты свыше 22 тысяч человек, всего планируется привить 36 тысяч человек.

Сообщается, что в Башкирии планируют провести акарицидные обработки на площади порядка четырех тысяч га. На территориях организаций отдыха и оздоровления для детей и подростков были проведены противоклещевые мероприятия на площади 1204,1 га.