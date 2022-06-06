Москва, , 07:44 — REGNUM Госдума на этой неделе примет пакет законов о неисполнении решений ЕСПЧ, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам пакет инициатив был существенно доработан ко второму чтению.

Так, уточняется, что не будут исполняться решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года — с даты подачи заявления Российской Федерации о выходе из Совета Европы.

Ещё одна поправка предусматривает, что выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, будут производиться только в рублях и только на счета в российских банках.

Кроме того, решения судов Российской Федерации будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

«Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям», — пояснил Володин в телеграм-канале, отметив, например, требование ЕСПЧ признать однополые браки.