Оренбург, , 07:44 — REGNUM В Оренбурге после ливня с Елизаветинского спуска на детскую железную дорогу на набережной сошёл оползень. Об этом сообщает телеграм-канал «В Галааде все спокойно».

Обновлённый Елизаветинский спуск пресс-служба администрации Оренбурга

На опубликованном фото видно, что рельсы покрыты грязью, сошедшей вместе с водой со спуска. Стоит отметить, ранее после дождей грязевые потоки уже сходили о спуска на обновленную набережную. Горожане недоумевали и задавали вопросы по поводу дренажной системы.

Напомним, Елизаветинский спуск открыли в мае 2022 года после реконструкции. Однако дренажная система во время ремонтных работ не была оборудована.

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