Москва, , 17:07 — REGNUM Существующий договор «2+4» будет мешать немецкому канцлеру создавать самую большую и сильную армию в Европе. Об этом 6 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Олаф Шольц Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Смогут ли немцы создать действительно самую мощную и большую армию в Европе? Боюсь, что Олаф Шольц не совсем в теме», — заявил эксперт.

Политолог напомнил, что согласно Договору от 1993 года, известного как «2 плюс 4», есть два пункта, которые будут очень сильно мешать Олафу Шольцу реализовать озвученные им на днях планы по созданию самой большой армии в Европе.

Один из пунктов гласит, что с территории Германии никогда не должна больше исходить военная угроза, но создание мощной и боеспособной армии нарушает этот принцип, напомнил Борисов.

«Кроме того, согласно еще одному пункту, численность войск не должна превышать 380 тысяч человек, и это в целом, а не только штурмовых подразделений. В общем, этот договор будет препятствием для создания анонсированной им армии», — заключил политолог.

Напомним, что ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о стремлении Германии к созданию самой большой и сильной армии в Европе.