Южно-Сахалинск, , 07:37 — REGNUM Жители Сахалина в воскресенье 6 июня на берегу Охотского моря в Корсаковском районе обнаружили на мели огромного кита, фото очевидцев опубликовал телеграм-канал SakhShip.

Сахалин Rom870

Читайте также: На берег Курильских островов выбросило большого кита

На побережье Охотского моря выбросило Северного плавуна, которого ещё называют Дальневосточным бутылконосом — китообразное млекопитающее из семейства клюворыловых подотряда зубатых китов.

Как сообщало ИА REGNUM на Сахалине на берег Итурупа выбросило большого кита. Местные жители обнаружили его утром 31 мая и прислали фото с места ЧП в редакцию ИА «Сах. ком».