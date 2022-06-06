Хабаровск, , 07:35 — REGNUM В Хабаровском крае на летнюю оздоровительную программу для детей выделено в общей сложности более 756 млн рублей из краевого и муниципальных бюджетов, профсоюзных объединений и коммерческих организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Отдых в лагере Obraz.volgograd.ru

Читайте также: В Новосибирске на организацию летнего отдыха школьников выделено 98 млн

«Задача на лето — обеспечить детям качественный отдых. Используются разные формы досуга: загородные лагеря, пришкольные площадки с дневным пребыванием, санатории, всероссийские детские центры, трудовые отряды. При этом пристальное внимание важно уделять безопасности, особенного в палаточных лагерях и турпоходах», — сказал губернатор Михаил Дегтярев.

В этом году 15 детских лагерей примут свыше 13 тысяч ребят. Также желающие могут попробовать себя в трудовых и профориентационных лагерях. Предлагается 43 формы вместо «прошлогодних» 12-и на базе четырех вузов и 25 ссузов. Временно трудоустроится имеют возможность свыше 3,5 тыс. подростков.

По словам Дегтярева, отдельного внимания требует организация отдыха для школьников, прибывших с Донбасса. Всего зарегистрировано 89 детей, из которых 28 пойдут в пришкольные лагеря, 13 старшеклассников станут участниками профильных объединений, а 19 детей поедут в санатории.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске на оздоровительную кампанию школьников направят более 98 млн рублей из городского и областного бюджетов.