Москва, , 15:38 — REGNUM Анонсированное канцлером Германии создание самой большой армии в Европе — это угроза для России. Об этом 6 июня ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Солдаты бундесвера U.S. Army Europe

«Во-первых, Олаф Шольц опасается, что американцы в случае большой опасности просто бросят Германию, как недавно Афганистан. Цепляться за шасси улетающего американского транспортника канцлеру Германии, условно говоря, совсем не хочется», — заявил эксперт.

По мнению политолога, со стороны Шольца «это, конечно, опасная угроза».

»И, прежде всего, она опасна для нас в России», — заключил Борисов.

Напомним, что канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал создание Германией самой большой армии в Европе.